SGK’dan Emekliye Bayram İkramiyesi Duyurusu

PAYLAŞILAN TARİHİN BELİRLENMESİ

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, milyonlarca emekli için heyecanla beklenen bayram ikramiyesi ödeme tarihi netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaptığı açıklamada, 2025 Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 24 Mart 2025 Pazartesi gününden itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bayramın 30 Mart’ta başlaması nedeniyle, ödemelerin bayram öncesinde yaklaşık bir hafta önce gerçekleşeceği bilgisi verildi.

ARTIRILMIŞ İKRAMİYE TUTARI

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen yasayla, emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önceki açıklamalarında, ikramiyelerin bayram öncesinde hesaplara yatırılacağını belirtmişti. SGK’dan gelen son duyuruya göre, emekliler, tahsis numaralarına göre 24 Mart’tan itibaren SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiyelerini almaya başlayacak. Ödemeler, 24-28 Mart tarihleri arasında tamamlanacak. Bayram ikramiyesinden SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığıyla sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar faydalanacak. Ayrıca, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden etkilenen sivil vatandaşlar ile onlara hak sahibi olanlar da bu ödemeden yararlanabilecek. Dul ve yetim aylığı alanlar ise hak sahipliği oranına göre ikramiye alacak.

ÖDEME TAKVİMİ VE UYGULAMA

SGK, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, ödemeleri tahsis numaralarının son rakamına göre sıralı bir şekilde gerçekleştirecek. Kesin takvim önümüzdeki günlerde belirlenecek, ancak 24 Mart Pazartesi günü ödemelerin başlaması, emeklilerin bayram hazırlıklarını rahatça yapmasına olanak tanıyacak. İkramiyelerin, maaş alınan bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılacağı ve e-Devlet üzerinden sorgulanabileceği ifade ediliyor.