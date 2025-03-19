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SGK Usulsüz Maaşları İptal Ediyor!

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YETİM AYLIĞI İÇİN BOŞANAN ÇİFTLERDE ARTIŞ

Son dönemde boşanan çiftlerin sayısında dikkat çekici bir artış yaşandı. Bu durum üzerine basında yer alan haberlerle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yetim aylığı alan kişilere yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı. Bu süreçte maaşlar detaylı şekilde değerlendirildi ve bazı ödemelerin usulsüz olduğu belirlendi.

SGK USULSÜZLÜKLERE KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Birçok çiftin yalnızca yetim aylığı alabilmek adına boşandığı, daha sonra ise resmi boşanma sonrası aynı ikameti paylaştıkları tespit edildi. SGK, bu kişileri tek tek belirleyerek maaşlarının iptaline karar verdi. Ayrıca, bu durumun dolandırıcılık kapsamında değerlendirildiği ve hukuki süreçlerin başlatıldığı öğrenildi.

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