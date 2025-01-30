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Ekonomi

SGK, Yeni 56 İlacı Ödemeye Aldı

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56 İLAÇ GERI ÖDEME LISTESINE ALINDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geri ödeme listesine eklenen 56 ilacı kamuoyuna duyurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun gerçekleştirdiği düzenleme ile yapılan bu eklemeler, 43’ü yerli üretim olan ilaçları içeriyor.

GERİ ÖDEMELERDEKİ YENİ İLAÇLAR

Yeni geri ödeme listesine alınan ilaçlar arasında, üç adet kanser ilacı, üç adet kronik böbrek yetmezliği ilacı, üç adet organ naklinde kullanılan ilaç, iki adet kan ürünü, iki adet alerji aşısı ve iki adet immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı yer alıyor. Bakan Işıkhan, ilaçların hastalar için şifa kaynağı olmasını umduğunu belirtti ve vatandaşlara sağlıklı bir yaşam diledi.

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