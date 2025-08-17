Shakhtar, Veres Rivne’yi 2-0 yendi

UKRAYNA PREMIER LİG’DE MAÇ SONUCU

Ukrayna Premier Lig’in 3. hafta mücadelesinde Veres Rivne ile Shakhtar Donetsk takımları karşı karşıya geldi. Avanhard Stadyumu’nda oynanan bu maçta, Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar, 2-0’lık skorla galip geldi.

SHAKHTAR’IN GOLLERİ

Shakhtar Donetsk, galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Yukhym Konoplia ile 62. dakikada Vinicius Tobias’ın ayaklarından buldu. Bu sonuçla birlikte Shakhtar Donetsk, puanını 7’ye çıkartırken, Veres Rivne 0 puanda kaldı.

GELEN HAFTANIN MAÇLARI

Ukrayna Premier Lig’in gelecek haftasında Shakhtar Donetsk, Oleksandria’yı ağırlayacak. Veres Rivne ise LNZ Cherkasy deplasmanına gitmeyi planlıyor. Ayrıca Donetsk, UEFA Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında 21 Ağustos Perşembe günü evinde İsviçre takımı Servette ile karşı karşıya gelecek.