Shakhtar, Veres Rivne’yi 2-0 yendi

UKRAYNA PREMIER LİG MÜCADELESİ

Ukrayna Premier Lig’in 3. hafta karşılaşmasında Veres Rivne ile Shakhtar Donetsk, Avanhard Stadyumu’nda bir araya geldi. Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar, rakibine karşı 2-0’lık bir skorla galip geldi.

SHAKHTAR GALİBİYETİ ELDE ETTİ

Shakhtar Donetsk, bu maçı kazanmasını sağlayan golleri, 45+1. dakikada Yukhym Konoplia ile 62. dakikada Vinicius Tobias’ın ayaklarından buldu. Bu sonuçla Shakhtar, puanını 7’ye yükseltti; Veres Rivne ise 0 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇ PROGRAMI

Gelecek haftaki karşılaşmada Shakhtar Donetsk, Oleksandria’yı kendi sahasında ağırlayacak. Veres Rivne ise LNZ Cherkasy’nin deplasmanına gidecek. Ayrıca, Donetsk, 21 Ağustos Perşembe günü UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Servette ile karşılaşacak.

Silivri Plajı, Yasaklı Olmasına Rağmen Dolduruldu

Silivri’de aşırı rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle 15-17 Ağustos tarihlerinde denize girilmesi yasak olmasına rağmen plajlar doldu, güvenlik ekipleri uyarılarda bulundu.
Avcılar’da ‘Yan Bakma’ Kavgası Yaşandı

Avcılar'da komşular arasında yan bakma nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Hamit A., Emrah Demir'e bıçakla saldırdı, Demir hastanede hayatını kaybetti; şüpheli kısa sürede yakalandı.

