Sharon Stone’un Kral Ataları Ortaya Çıktı

ŞARON STONE’UN ŞAŞIRTICI SOY ARAŞTIRMASI

13 yıldır ekranlarda devam eden ve ünlü konuklarıyla soyağaçlarını araştıran Finding Your Roots programına katılan son isim Sharon Stone oldu. Hollywood’un tanınmış oyuncusu Sharon Stone, katıldığı bu televizyon programında keşfettiği gerçeklerle hayatında en büyük şaşkınlığı yaşadı. Program, Henry Louis Gates Jr. tarafından sunuluyor ve her bölümde ünlülere profesyonel soy bilimciler tarafından toplanan bilgiler sunuluyor. Bu sayede, katılımcılar atalarının geçmişlerini görüp aile bağlantılarını öğreniyor ve soyları hakkında gizemleri keşfediyor.

KRAL SOYUNUN İZLERİ

Sharon Stone’un atalarının kökenleri, dünya tarihini etkileyen bir krala dayanıyormuş. Bu bilgi, ünlü oyuncunun şaşkınlığını daha da artırdı. Stone, soyunun dayandığı ismi duyduğunda büyük bir hayret yaşadı.