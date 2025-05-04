Shell, Bp’yi Satın Almaya Hazırlanıyor

HİSSE VE PETROL FİYATLARI BEKLENİYOR

Shell, BP’nin potansiyel bir satın alımını değerlendirmek amacıyla danışmanlarıyla birlikte çalışıyor. Ancak, bir teklif yapmadan önce hisse senedi ve petrol fiyatlarının daha da düşmesini bekliyor. Uzun yıllar boyunca BP ve Shell neredeyse eşit büyüklükteydi; fakat son birkaç yılda Shell, yaklaşık 149 milyar poundluk piyasa değeri ile BP’nin neredeyse iki katı büyüklüğe ulaştı. Cuma günü Shell’in İcra Kurulu Başkanı Wael Sawan, Financial Times’a BP için olası bir devralma teklifi ile ilgili sorulduğunda, daha fazla Shell hissesi geri almayı tercih edeceğini ifade etti. Shell’in bir sözcüsü, Sawan’ın bu açıklamalarını doğruladı.

GÜÇLENDİRME POTANSİYELİ

Sawan’a Shell’in büyük satın almalar yapma kapasitesi sorulduğunda, “Kendi evimizi düzene sokmalıyız, yapacak daha çok işimiz var” dedi. Londra’daki rakibinin satın alınması, Shell’i küresel enerji sektöründe daha da güçlü hale getirecek ve Exxon ile Chevron gibi şirketlere rakip olacak bir ölçek kazandıracak. Bununla birlikte, bir birleşme düzenleyici inceleme ile karşılaşma ihtimalini de artırıyor.

İLK ÇEYREK SONUÇLARI VE GÖRÜŞMELER

Shell, bu hafta kâr beklentilerini aşan ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı ve 3,5 milyar dolarlık bir hisse geri alım programı başlattı. Bloomberg News’e konuşan bazı kişilere göre, Shell, BP’nin veya başka bir talibin ilk hamleyi yapmasını bekleyebilir ve mevcut çalışmalarının böyle bir senaryoya hazırlanmasına yardımcı olabileceğini belirtti. Haberde görüşmelerin henüz erken aşamalarda olduğu ve Shell’in büyük bir birleşme yerine hisse geri alımlarına odaklanmayı tercih edebileceği vurgulandı. Shell’in bir sözcüsü, “Daha önce de birçok kez söylediğimiz gibi performans, disiplin ve sadeleştirmeye odaklanmaya devam ederek Shell’deki değeri yakalamaya odaklanmış durumdayız” açıklamasında bulundu. BP ise bu konudaki yorumları kabul etmedi.

BP’DE STRATEJİ KAYBI

Kârlılığı artırma ve maliyetleri düşürme baskısı altında olan BP’nin başkanı Murray Auchincloss, 2027 yılına kadar 20 milyar dolarlık varlık satışını, harcamaları azaltmayı ve hisse geri alımlarını planladığını duyurdu. Şirket ayrıca yatırımcı güvenini sağlamaya çalışırken strateji şefinin görevden ayrıldığını da açıkladı. Reuters’a bilgi veren kaynaklara göre, aktivist yatırımcı Elliott Investment Management, harcama ve maliyetlerde daha derin kesintiler gereksinimi nedeniyle strateji şefinin değişmesini istedi. Ayrıca, düzenleyici bir dosyaya göre, BP’deki hissesini %5’in biraz üzerine çıkararak en büyük hissedarlar BlackRock ve Vanguard’ın arasına girildi.