Shell, Rakibi BP’yi Satın Almayı Düşünüyor

Shell, BP’nin olası bir satın alımını değerlendirmek üzere danışmanlarıyla birlikte hareket ediyor, ancak bir teklif yapmadan önce hisse senedi ve petrol fiyatlarının daha da düşmesini bekliyor. Son birkaç yıl içerisinde BP ve Shell, neredeyse eşit büyüklükteydi, fakat son zamanlarda Shell, yaklaşık 149 milyar poundluk piyasa değeriyle BP’nin neredeyse iki katı büyüklüğe ulaştı. Cuma günü, Shell’in İcra Kurulu Başkanı Wael Sawan, Financial Times’a BP için olası bir devralma teklifi sorulduğunda, “daha fazla Shell hissesi geri almayı tercih edeceğini” belirtti. Shell sözcüsü, bu yorumları doğruladı.

DEVLETİN GÜCÜ

Shell’in büyük satın almalar gerçekleştirme kapasitesi Sawan’a sorulduğunda, “kendi evimizi düzene sokmalıyız, yapacak daha çok işimiz var” dedi. Londra’daki rakibini devralması, Shell’i küresel enerji sektöründe daha büyük bir güç haline getirecek ve Exxon ve Chevron gibi firmalara karşı rekabet edebilecek bir ölçek kazandıracak. Bu birleşme, anlaşmanın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda, düzenleyici inceleme gerektirebilir.

GÜÇLÜ ÇEYREK SONUÇLARI

Shell, bu hafta kâr beklentilerini aşan güçlü ilk çeyrek sonuçları açıkladı ve 3,5 milyar dolarlık bir hisse geri alımına başladı. Bloomberg News’e göre, bazı kişiler, Shell’in BP’nin ya da başka bir talibin ilk adımı atmasını bekleyebileceğini ve mevcut çalışmalarının böyle bir senaryoya hazırlık yapmasına yardımcı olabileceğini belirtti. Haberde, görüşmelerin henüz erken aşamalarda olduğu ve Shell’in büyük bir birleşme yerine hisse geri alımlarına odaklanmayı tercih edebileceği belirtildi. Bir Shell sözcüsü bu konu ile ilgili, “Daha önce de birçok kez söylediğimiz gibi performans, disiplin ve sadeleştirmeye odaklanmaya devam ederek Shell’deki değeri yakalamaya odaklanmış durumdayız” dedi.

BP’DE STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİ

BP’nin başkanı Murray Auchincloss, kârlılığı artırma ve maliyetleri düşürme baskısı altındayken, 2027 yılına kadar 20 milyar dolarlık varlık satmayı, harcamaları azaltmayı ve hisse geri alımlarını planladığını açıkladı. Şirket, yatırımcı güvenini sağlamaya çalışırken strateji şefinin de görevden ayrıldığını duyurdu. Konu hakkında bilgi sahibi kaynakların raporlarına göre, aktivist yatırımcı Elliott Investment Management, harcama ve maliyetlerde daha derin kesintiler arayarak daha yüksek serbest nakit akışı istiyordu. Düzenleyici bir dosyaya göre, BP’deki hissesini %5’in biraz üzerine çıkararak en büyük hissedarlar BlackRock ve Vanguard’ın arasına yerleşmiş durumda.