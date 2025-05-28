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Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama!

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YALOVA’DA DOLANDIRILMA OLAYI

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Kabaklı köyünde yaşayan S.D.G., sosyal medya aracılığıyla yatırım hedefiyle paravan şirketlere toplamda 4 milyon 530 bin lira gönderdi. Ancak bu şirketlerden herhangi bir geri dönüş olmaması sonrasında dolandırıldığını anlayan vatandaş, durumu adli makamlara bildirdi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA GÖZALTILAR

Yalova İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gönderilen paraların Y.Ö., E.A., E.G., H.C.P., M.K. ve A.B.T.’ye ait hesaplara aktarıldığını belirledi. Şüpheliler, Denizli, Sakarya, Adana, Muğla, Kahramanmaraş ve Mersin’de tespit edilen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonlarla yakalanarak Yalova’ya getirildi.

Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö., E.A., E.G. ve H.C.P., mahkeme tarafından tutuklandı. M.K. ve A.B.T. ise adli kontrol talimatıyla serbest bırakıldı.

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