Siber Suç Operasyonu: 94 Şüpheli Tutuklandı

Uluslararası polis teşkilatı Interpol, dünya genelinde gerçekleştirilen geniş ölçekli siber suç operasyonunun sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. “Operation Synergia III” adını taşıyan bu operasyonun sonucunda 94 şüpheli gözaltına alınırken, 45 binden fazla zararlı IP adresi devre dışı bırakıldı. Temmuz 2025 ile Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemler, daha önceki Synergia çalışmaları arasındaki en kapsamlı olanı olarak belgelenmiş durumda.

DOLANDIRICILIK AĞLARI HEDEF ALINDI

2023’te başlatılan uluslararası girişimin üçüncü aşamasında, oltalama (phishing) saldırıları, romantik ilişki dolandırıcılıkları ve kredi kartı sahtekarlıkları gibi yaygın siber suçlar hedef alındı. Bu operasyon sırasında, toplamda 212 dijital cihaz ele geçirilirken, 110 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı ve on binlerce zararlı internet altyapısı etkisiz hale getirildi. Interpol Siber Suçlar Direktörü Neal Jetton, günümüzde siber suçların giderek daha karmaşık bir hal aldığını belirtirken, uluslararası iş birliğinin suç ağlarını dağıtma konusunda kritik bir rol oynadığını vurguladı.

EN BÜYÜK OPERASYONLAR ASYA VE AFRİKA’DA

Operasyon kapsamında en fazla tutuklama Bangladeş’te yapıldı. Ülkede düzenlenen operasyonlar sonucunda 40 şüpheli gözaltına alınmış ve 134 cihaz inceleme için ele geçirilmiştir. Şüphelilerin sahte kredi teklifleri, iş ilanı dolandırıcılıkları, kimlik hırsızlığı ve kredi kartı sahtekarlığı gibi birçok suç şebekesiyle bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştır. Batı Afrika ülkesi Togo’da ise bir dolandırıcılık ağının lider kadrosunda yer alan 10 kişi tutuklanmıştır. Şebeke üyelerinden bazıları teknik saldırılar düzenlerken, diğerleri sosyal mühendislik yöntemleriyle romantik dolandırıcılık ve şantaj planları organize etmekteydi.

33 BİN SAHTE SİTE KAPATILDI

Operasyon sırasında en büyük teknik müdahalelerden birini Macau polisi gerçekleştirdi. Yetkililer, 33 binden fazla oltalama ve dolandırıcılık sitesini tespit edip kapatmayı başardı. Bu siteler, bankalar, devlet kurumları ve ödeme platformlarını taklit ederek kullanıcıların kişisel bilgilerini çalıyor ve ayrıca sahte çevrimiçi casino siteleri aracılığıyla mağdurlardan para topluyordu.

72 ÜLKE VE ÖZEL SEKTÖR BİRLİKTE ÇALIŞTI

Operasyona toplamda 72 ülke katılırken, siber güvenlik şirketleri Group-IB, S2W ve Trend Micro da teknik destek sağladı. Uzmanlar, bu tür operasyonların sadece bireysel saldırganları değil, aynı zamanda onların arkasındaki geniş suç ekosistemini de açığa çıkardığını ve böylece küresel ölçekte etkili sonuçlar elde edilmesini sağladığını ifade ediyor.