Sıcak Hava Dalgası Geliyor! Türkiye’yi Kavuracak

YENİ SICAĞIN BAŞLANGICI

Türkiye genelinde serinlik etkili rüzgarların kaybolmasıyla yeni bir sıcak hava dalgası başlıyor. Meteoroloji verilerine göre sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Pazar GÜNÜ ZİRVE YAPACAK

Uzmanların verdiği bilgilere göre, sıcaklıklar pazar günü zirveye ulaşacak ve bu etkisini salı gününe kadar sürdürecek. Çarşamba gününden itibaren ise yurt genelinde kademeli bir sıcaklık düşüşü bekleniyor.

YEREL YAĞIŞLAR ÖNGÖRÜLÜYOR

Özellikle Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Adana, Osmaniye ve Hatay kıyılarında yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise büyük ölçüde az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak.

MARMARA BÖLGESİ’NE AÇIK HAVA

İstanbul’da sıcaklık 29°C, Edirne’de 33°C ve Kırklareli’nde 32°C olarak ölçülmekte. Marmara Bölgesi genelinde hava az bulutlu ve açık bir şekilde geçiyor.

EGEDEN YÜKSEK SICAKLIK

Denizli 38°C, Afyonkarahisar 34°C, İzmir 33°C ve Muğla 33°C sıcaklığı ile Ege Bölgesi’nde yüksek sıcaklıklar yaşanacak. Bölge genelinde gökyüzü açık olacak.

AKDENİZ’DE SAĞANAK İHTİMALİ

Akdeniz genelinde Adana 33°C, Hatay 30°C, Antalya 30°C sıcaklıkları ile yüksek seyrediyor. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebiliyor.

İÇ ANADOLU’DA BUNALTICI SICAKLAR

Ankara 34°C, Eskişehir 35°C, Konya 34°C sıcaklıkları ile İç Anadolu’da parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim.

KARADENİZ’DE PARÇALI BULUTLU GÖKYÜZÜ

Karadeniz’de Tokat 40°C, Amasya 38°C, Samsun 29°C ve Trabzon 27°C sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim.

DOĞU ANADOLU’DA SICAKLIKLAR ARTACAK

Malatya’da sıcaklık 37°C, Erzurum 33°C, Kars 33°C olarak ölçülmekte. Güneydoğu’da ise Diyarbakır 40°C, Gaziantep 35°C, Siirt 38°C değerleri ile termometre yüksek rakamlara ulaşacak.