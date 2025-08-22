Sıcak Hava Hafta Sonu Geliyor

HAFTA SONU SICAKLIK YÜKSELECEK

Yurt genelindeki sıcaklıklar, bu hafta sonu mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre, Ankara’da sıcaklık 33 ila 34, İstanbul’da 30 ila 32, İzmir’de ise 34 ila 37 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Kavurucu sıcakların kapıda olduğunu belirten uzmanlar, hafta sonu hava durumunun detaylarına dikkat çekiyor.

HAFTA BOYUNCA SICAK HAVA DEVAM EDECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde yağışsız ve mevsim normali üzerinde olan sıcak havanın bir hafta daha sürmesini öngörüyor. Çelik, “Sıcak hava bir hafta daha devam edecek” diyerek, yağışın yalnızca Karadeniz kıyı kesimlerinde görüleceğini belirtiyor. İç ve güney bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Çelik, sıcaklıkların cumartesi günü 1 ila 2 derece daha artarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacağını ve bu durumun önümüzdeki 4-5 gün boyunca süreceğini ifade ediyor.

BEKLENEN YAĞIŞLAR

Cumartesi günü için yağış öngörülmüyor. Ancak, pazar gününden itibaren pazartesi ve salı günleri Karadeniz kıyı kesimlerinde aralıklı yağış geçişleri bekleniyor. Çelik, “Onun dışında iç ve güney bölgelerde yağış beklentimiz yok” diyor. Pazar günü Yalova, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize gibi illerde; pazartesi günü ise Samsun, Düzce, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize gibi illerde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülmesi bekleniyor. Meteoroloji, bu yağışların etkili olacağı yerlerde sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI

Yurt genelinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde:

– Ankara: Az bulutlu ve açık 34

– İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

– İzmir: Az bulutlu ve açık 37

– Adana: Az bulutlu ve açık 37

– Antalya: Az bulutlu ve açık 34

– Samsun: Parçalı ve az bulutlu 32

– Trabzon: Parçalı bulutlu 29

– Erzurum: Az bulutlu ve açık 30

– Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40