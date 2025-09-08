Sıcak Hava Kayaları Yuvarladı

DOĞAL TEHLİKE AĞRI DAĞI’NDA GÖRÜLDÜ

Türkiye’nin en yüksek zirvesi Ağrı Dağı’nda sıcak hava dalgası nedeniyle kayalar yerinden koparak yamaçlardan aşağıya yuvarlandı. Eteklerde meydana gelen bu doğal olay, özellikle dağcılar ve ziyaretçiler için tehlike oluşturuyor.

KAYALARIN GÜRÜLTÜSÜ VE TOZ BULUTU

Çekilen görüntülerde, güneşin etkisiyle ısınan kayaların büyük gürültülerle parçalanıp aşağıya doğru yuvarlandığı görülüyor. Yoğun toz bulutlarının yükseldiği yamaçlarda, kaya parçalarının hızla ilerlediği anlar dikkat çekiyor.

Bölgedeki rehberlik hizmeti veren Cuma Saltık, ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığını ifade ederek, “Küresel ısınma doğanın dengesini ciddi şekilde etkiliyor. Ağrı Dağı’nda bile bu değişimi artık açıkça görmeye başladık.” diyor.