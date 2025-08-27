Sıcak Hava Sigara Gibi Yaşlandırıyor

ARAŞTIRMAYLA BELİRLENEN SONUÇLAR

Yeni bir büyük ölçekli araştırma, yaklaşık 25 bin kişiyi kapsayarak, aşırı sıcak dalgalarına uzun süre maruz kalmanın vücudun yaşlanmasına neden olabileceğini ortaya koyuyor. Bu durum, düzenli sigara içme veya alkol tüketiminin etkilerine benzer şekilde, vücudun biyolojik saatini ileriye götürebiliyor ve kronik sağlık sorunları riskini artırabiliyor. Nature Climate Change dergisinde yayımlanan araştırma, 15 yıl süresince 24 bin 922 yetişkinin sağlık verilerini incelemiş. Araştırmacılar, sıcak dalgalarına maruz kalma süresinin uzaması ile biyolojik yaşın artması arasında belirgin bir ilişki olduğunu bulmuş.

SICAK DALGALARI OLUMSUZ ETKİLERİ

Aşırı sıcaklıkların, başlangıçta fark edilmese de, iç yıpranma ve aşınmayı artırarak düzenli sigara içimi veya alkol tüketimi gibi hasarlara neden olduğu düşünülüyor. Araştırma bulguları, sıcak dalgalarının uzun süre maruz kalındığında, sigara içmek ya da alkol almak kadar yaşlanma sürecini hızlandırabileceğini gösteriyor.

SAĞLIK KAYITLARI ÜZERİNDEN ANALİZ

Araştırmanın yapıldığı süre zarfında 2008 ile 2022 yılları arasında sağlık kayıtları incelenmiş. Tayvan bu dönem içerisinde yaklaşık 30 sıcak dalgası yaşamış. Sıcak dalgası, birkaç gün üst üste süren anormal yüksek sıcaklık dönemleri olarak tanımlanıyor. Katılımcılar, karaciğer, böbrek ve akciğer fonksiyonları gibi sağlık durumlarını değerlendiren çeşitli tıbbi testlerden geçmiş.

ISININ BİYOLOJİK YAŞ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Araştırmacılar, her bir katılımcının sağlık muayenesinden önceki iki yıl içerisinde maruz kaldığı ısı miktarını hesaplamak için ikamet verilerini kullanmış. Her 1,3 santigrat derece ek sıcaklık maruziyeti, bireyin biyolojik yaşına yaklaşık 0,023 ile 0,031 yıl ekliyor. Greek Reporter’a göre, bu rakamlar tekil olarak küçük görünebilir, ancak Hong Kong Üniversitesi’nden çevre epidemiyoloğu olan baş yazar Cui Guo, bu etkilerin nüfus genelinde ve zaman içerisinde önemli olabileceğini belirtiyor.