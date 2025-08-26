Sıcak Hava Yaşlanmayı Hızlandırıyor

SICAK HAVA DALGALARI VE BİYOLOJİK YAŞLANMA İLİŞKİSİ

Son zamanlarda sıcakların cilt üzerindeki zararlı etkileri herkesçe bilinmekteydi. Şimdi ise sıcak hava dalgasının insan bedeni üzerindeki etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Bilim insanları, tekrar eden sıcak hava dalgalarına maruz kalmanın bireylerde biyolojik yaşlanmayı hızlandırdığını gösterdi. Çin, Tayvan ve ABD’den gelen araştırmacılar, Tayvan’daki yaklaşık 25 bin yetişkinin 2008-2022 yılları arasında kaydedilen sağlık verilerini inceledi. Bu araştırmada, kan basıncı, kolesterol, akciğer, karaciğer ve böbrek fonksiyonları gibi birçok tıbbi test verisi kullanılarak katılımcıların biyolojik yaşı tespit edildi. Araştırma sonuçları, “Nature Climate Change” dergisinde yayımlandı.

SICAK HAVADA GEÇEN SÜRENİN ETKİLERİ

İki yıllık bir süreçte, ek olarak dört gün sıcak hava dalgasına maruz kalan bireylerde biyolojik yaşın ortalama 9 gün ilerlediği gözlemlendi. Araştırmacılar, açık havada daha fazla zaman geçiren işçilerin etkisinin çok daha hızlı olduğunu vurguladı. The Guardian gazetesinin haberine göre, çalışmanın lideri Hong Kong Üniversitesi’nden Dr. Cui Guo, “Eğer sıcak hava dalgalarına on yıllar boyunca maruz kalınırsa, bu durumun sağlık üzerindeki etkileri bizim rapor ettiğimizden çok daha büyük olur.” şeklinde bir açıklama yaptı.

GİDECEK SICAKLIKLARIN ETKİLERİ

Sıcak hava dalgalarının artık daha sık ve uzun süreli yaşandığını belirten Cui, gelecekte ortaya çıkabilecek yüksek sıcaklıkların etkilerinin “daha ağır” ve uzun vadeli olabileceğini değerlendirdi. Bu durum, insan sağlığı için bir tehdit oluşturduğu gibi, toplumsal boyutta da olumsuz etkiler yaratıyor.