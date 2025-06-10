Sıcaklar Kavuruyor, Sağanak Geliyor!

Türkiye Yaz Sıcaklarının Etkisi Altında

Türkiye, yaz sıcaklarının etkisi altına girmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 10 Haziran 2025 hava durumu raporuna göre, Şanlıurfa’da hava sıcaklığı 41 dereceyi bulurken, İstanbul’da sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. Ayrıca, Edirne, Kars, Ardahan, Denizli ve bazı illerde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların sıcak çarpması ve ani yağışlara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Kavurucu Sıcaklar Güneydoğu’yu Vuruyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşıyor. Şanlıurfa’da 41 dereceye ulaşan sıcaklık, bölge halkını zorluyor. Diyarbakır 39°C, Gaziantep 38°C ve Mardin 36°C ile aşırı sıcakların etkisi altında. Meteoroloji, özellikle bu bölgelerde sıcak çarpmasına karşı bol sıvı tüketilmesi ve öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulunuyor.

Sağanak Yağışların Beklendiği İller

Meteoroloji’nin raporuna göre, Edirne, Karabük, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari, Denizli’nin güneyi, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Van’ın doğu kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların ani sel, su baskını ve yıldırım riski oluşturabileceği ifade ediliyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık kalacak.

Bölgelere Göre Hava Durumu Analizi

Marmara Bölgesi: İstanbul 28°C, Edirne 32°C (öğle saatlerinde sağanak), Balıkesir 31°C, Kırklareli 29°C. Hava parçalı ve az bulutlu.

Ege Bölgesi: İzmir 36°C, Denizli 38°C (güneyde sağanak), Afyonkarahisar 31°C, Manisa 36°C. Bölge genelinde sıcak hava etkili.

Akdeniz Bölgesi: Adana 35°C, Antalya 32°C (batıda sağanak), Hatay 32°C, Isparta 33°C. Az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

İç Anadolu: Ankara 33°C, Konya 33°C, Eskişehir 31°C, Nevşehir 30°C. Parçalı ve az bulutlu bir hava mevcut.

Karadeniz Bölgesi: Zonguldak 24°C, Sinop 31°C, Samsun 27°C, Trabzon 23°C. Genel olarak parçalı bulutlu bir hava görülüyor.

Doğu Anadolu: Erzurum 25°C, Kars 21°C (sağanak), Malatya 36°C, Van 22°C (doğuda sağanak).

Güneydoğu Anadolu: Şanlıurfa 41°C, Diyarbakır 39°C, Gaziantep 38°C, Mardin 36°C. Aşırı sıcaklar bu bölgede etkili olmaya devam ediyor.