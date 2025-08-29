Sıcaklıklar Düşüyor! 5 İle Sağanak Uyarısı

SONBAHAR HAVA DÜZENİNE GEÇİŞ

Ağustos ayının sonuna gelindiğinde Türkiye mevsim normallerine uygun sonbahar havasıyla karşılaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan yeni hava durumu haritasına göre, İstanbul ve diğer bazı şehirlerde sıcaklık değerleri mevsim ortalamalarında kalmakta. Ancak, bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapılmış durumda.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI YAPILAN İLLER

Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısı yaptığı iller arasında Denizli, Isparta, Artvin, Rize ve Hatay bulunuyor. Bu şehirlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olabilmekte. Diğer bölgelerde ise genelde parçalı ve az bulutlu bir hava durumu hakim olacak.

İSTANBUL VE MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

İstanbul’da sıcaklık 22°C ile 31°C arasında değişiyor. Hava genelde az bulutlu ve açık; kuzey kesimlerin zamanla parçalı bulutlu hale gelmesi bekleniyor. En geç bu gece saatlerinden itibaren Anadolu yakasının kuzey kıyılarında yerel sağanak yağışlar görülebilir. Marmara bölgesinde ise az bulutlu ve açık bir hava olacak, fakat İstanbul’un Anadolu yakasının kuzey kıyıları ile Bandırma çevrelerinin mevzii sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. Rüzgar, bölgedeki kuvvetli kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ, KARADENİZ VE DİĞER BÖLGELER

Akdeniz bölgesinin doğu kesimlerinde az bulutlu ve açık bir hava durumu öngörülüyor. Öğle saatlerinden sonra, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye ve Adana’nın kuzey kesimleri ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olması söz konusu. Batı Karadeniz’de az bulutlu ve açık geçişler bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde ise parçalı ve yer yer çok bulutlu hava durumu hakim olacak; Samsun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel sağanaklar görülebilecek. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri az bulutlu ve açık olarak geçmesi tahmin ediliyor.

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Denizlerde ise Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz’de hava durumu parçalı ve az bulutlu; Doğu Karadeniz’in doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Rüzgar, Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan (3 ila 5), sabah saatlerinde (4 ila 6), akşam saatlerinde yer yer (7) kuvvetinde, Doğu Karadeniz’de ise batı ve kuzeybatıdan bir esinti meydana gelebilir. Dalga yüksekliği 1,0 ila 2,0 m olarak öngörülürken, görüş durumu yağış anında orta seviyelerde kalıyor.