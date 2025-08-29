Sıcaklıklar Düşüyor! Sağanak Uyarısı Bekleniyor

SONBAHAR HAVA DURUMUNA GİRME

Ağustos ayının sona ermesiyle Türkiye’de sonbahar havası kendini göstermeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yeni hava durumu haritasına göre, İstanbul ve farklı şehirlerde sıcaklıklar mevsim normalleri seviyesinde kalırken, bazı iller için sağanak uyarıları yapıldı. Sağanak yağış beklenen iller arasında Denizli, Isparta, Artvin, Rize ve Hatay yer alıyor ve bu bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor. Ülkenin diğer kesimlerinde ise genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava durumu etkili olacak.

İSTANBUL VE MARMARA’DAKİ DURUM

İstanbul’da hava sıcaklığı 22°C ile 31°C arasında değişirken, az bulutlu ve açık bir hava hakim. Ancak kuzey kesimlerinde zamanla parçalı bulutların ortaya çıkması bekleniyor. Bu gece saatlerinden sonra, Anadolu yakasının kuzey kıyılarında mevzii sağanak yağışların görülmesi muhtemel. Marmara Bölgesi’nde de az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, İstanbul’un Anadolu yakası ve Bandırma çevrelerinde yerel sağanak yağışlar geçeceği tahmin ediliyor. Bu bölgede rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesi öngörülüyor.

AKDENİZ VE KARADENİZ HAVA DURUMU

Akdeniz Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor, ancak doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği ifade ediliyor. Öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, Toroslar Mevkii, Osmaniye’nin kuzeyi, Adana’nın kuzeyi ve Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Batı Karadeniz’de hava durumu az bulutlu ve açık, doğusunda yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz’de ise parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava olacak ve bu bölgelerin iç kesimlerinde yerel sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

DİĞER BÖLGELERDE VE DENİZLERDE HAVA

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da genel olarak az bulutlu ve açık bir hava durumu hissediliyor. Denizlerde ise Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı bir rüzgâr bekleniyor. Karadeniz’de parçalı ve az bulutlu hava durumu hakimken, Doğu Karadeniz’in doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Rüzgârın batı karadeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğudan esmesi ve dalgaların 1,0 ila 2,0 metre yüksekliğe ulaşması bekleniyor. Marmara’da hava durumu parçalı ve az bulutlu, yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege Bölgesi’nde ise az bulutlu ve açık hava durumu öngörülüyor.