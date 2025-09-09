Sıcaklıklar Mevsim Normallerinde Seyredecek

MEVSİM NORMALLERİNE GÖRE SIKINTILI DÖNEM

Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumu hakkında bilgi sundu. Macit, bu hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olacağını ve yarından itibaren batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi. Hafta sonunda sıcaklıkların batı kesimlerde normallerin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında kalması gerektiğini ifade etti.

YAĞIŞLAR AZALACAK

Karadaniz Bölgesi ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yarın, perşembe günü ise bu bölgelerde yerel gök gürültülü sağanakların beklendiğini açıklayan Macit, “Hafta sonuna doğru yağış alan yerler oldukça azalıyor. Sadece hafta sonunda Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklar olacak. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir hava ile geçecek” dedi.

SICAKLIKLAR YÜKSEK OLACAK

Ankara ve İstanbul’da bu hafta herhangi bir yağış beklenmediğini dile getiren Macit, Ankara’da sıcaklıkların 25 ila 26, İstanbul’da ise 27 ila 28 derece arasında olacağını belirtti. Macit, İzmir’deki hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ve sıcaklıkların 34 ila 35 derece civarında gerçekleşeceğini kaydetti.