Şiddetli Yağış Ve Fırtına 4 Bölgeyi Vuracak

ŞİDDETLİ SAĞANAK VE KUZEYDE RÜZGAR TEHLİKESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü için Türkiye’nin dört bölgesinde şiddetli sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yayımladı. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı illerinde yerel olarak kuvvetli yağışların beklenmesiyle birlikte, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşlar uyarıldı. Özellikle Doğu Anadolu’da güneyden esecek rüzgarın saatte 30-50 km hıza ulaşması bekleniyor.

YEREL RİSKLER VE TEDBİRLER

Meteoroloji, özellikle Doğu Karadeniz’de (Artvin, Trabzon), Doğu Anadolu’nun kuzeyinde (Erzurum, Kars, Bingöl, Muş) ve İç Anadolu’nun bazı illerinde (Kayseri, Sivas) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklediğini duyurdu. Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Vatandaşların ve yerel yetkililerin, özellikle dere yatakları ve düşük rakımlı alanlarda dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

DOĞU ANADOLU’DA RÜZGAR RİSKİ

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yağışlarla birlikte kuvvetli rüzgar da etkili olacak. Güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarın hızı zaman zaman 30-50 km/saat seviyesine ulaşabilecek. Bu durum, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve elektrik direklerinde hasar gibi riskleri beraberinde getiriyor. Meteoroloji, bölge halkını ve işletmeleri, özellikle açık alanlarda ve yüksek yapılarda dikkatli olmaya çağırdı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU GÜNDEMİ

Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı illerinde sağanak yağış bekleniyor. Öne çıkan illerin hava durumu ise şu şekilde:

Marmara: Parçalı bulutlu, Edirne ve Kırklareli’de öğleden sonra sağanak yağış görülecek. İstanbul 21°C, Balıkesir 23°C. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis olabilir.

Ege: Parçalı bulutlu, İzmir 26°C, Denizli 27°C. İç kesimlerde sabah ve gece sis de görülebilir.

Akdeniz: Parçalı bulutlu, Adana ve Hatay’da gece sağanak bekleniyor. Antalya 25°C, Toroslar’da gök gürültülü yağışlar görülebilir.

İç Anadolu: Güney ve doğusunda sağanak yağış bekleniyor. Kayseri ve Sivas’ta yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak. Ankara 22°C, Konya 23°C.

Orta ve Doğu Karadeniz: Çok bulutlu, Trabzon ve Artvin’de öğleden sonra kuvvetli sağanak görülecek. Samsun 16°C, Amasya 21°C.

Doğu Anadolu: Genel olarak yağışlı, Erzurum, Kars, Bingöl ve Muş’ta öğle saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Malatya 28°C, Van 18°C. Rüzgar 30-50 km/saat arasında esiyor.

Güneydoğu Anadolu: Öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor, Diyarbakır 29°C, Siirt 28°C, Mardin’de gece yağış görülecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, önemli bir değişiklik beklenmediği belirtildi. Ancak yoğun yağış ve rüzgar, özellikle riskli bölgelerde günlük yaşamı etkileyebilir.