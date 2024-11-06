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“Sıfır Cipi Ayıplı Çıktı, Davayı Kazandılar”

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KAZA VE DAVA SÜRECI

Eskişehir’den bayiden sıfır kilometre bir cip satın alıp Trabzon’a giden Hilal Yorulmaz ve eşi Şahan Yorulmaz, aracın 1 ay kullanımı sonrasında fren arızası yaşadı. Bu arıza sonucunda direksiyon kilitlendi ve kaza meydana geldi. Bu olay, ikili için 4 yıl süren bir hukuki sürecin başlangıcını oluşturdu.

TÜKETİCİ MAHKEMESİ KARARI

Yorulmaz çifti, sadece 1 ay boyunca 1.600 kilometre kullandıkları aracı 4 yıl boyunca otoparkta tutmak zorunda kaldı. Tüketici mahkemesi, yapılan incelemeler sonucunda fren sistemindeki arızanın sürücü kaynaklı olmadığına hükmetti. Aracın ‘gizli ayıplı’ olduğuna karar veren mahkeme, bu durumda aracın ‘ayıpsız misliyle’ değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

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