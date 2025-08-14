Sigara İçenlere Ceza Kesilecek!

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR VE CEZALAR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Basın Federasyonu’nda gerçekleşen “Anadolu Sohbetleri” etkinliğinde tütünle mücadele çerçevesinde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kapalı alanlarda sigara içen bireylere yönelik ceza oranlarının artırılacağını ifade eden Memişoğlu, “Hep kurumlara ceza kestiğimiz algılanmasın, sigara içenlere de ceza kesilebilecek” dedi.

DUMANSIZ TÜRKİYE HEDEFİ

Tütünle ilgili yürütülen faaliyetlere dair bilgi veren Memişoğlu, “ALO 171 bırakma hattına yönlendirmeye çalışıyoruz. İlaçları veriyoruz. Aynı zamanda şimdi, aynı kilo, boy gibi sahaya çıkıp insanlara, sigarayı niye bırakması gerektiğini, nasıl bırakması gerektiğini ve nasıl yardım edeceğimizi anlatacağız,” diye konuştu. Ülkede erkeklerin yüzde 45’inin sigara içtiğini belirten Memişoğlu, “Sigarasız şehir olacak, sigarasız Bakanlık olacak. Bütün tütün ürünleri ve elektronik sigara dahil yasak olacak. Bununla ilgili kesinlikle taviz vermeyeceğiz” dedi. Ayrıca, bakanlıklarla ortaklık kurarak hareketli yaşamı destekleyeceklerini dile getirdi.

DEPREME HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Bakan Memişoğlu, depreme hazırlık ve hastanelerin durumuna dair bilgi vererek, hastane binalarının yüzde 95’inin depreme dayanıklı hale getirildiğini vurguladı. Dayanıklı olmayan hastaneler için yıkım kararı alındığını ve güçlendirme gerektiren binalarda yenileme işlemlerinin devam ettiğini aktardı. Memişoğlu, “Sındırgı’da yeni bir hastane yapıyoruz, onu birkaç hafta içinde teslim almayı planlıyoruz” dedi. Türkiye genelindeki hastaneleri depreme dayanıklı hale getirme çabalarının sürdüğünü ekledi.

RANDEVU SORUNLARI VE KANTİN DÜZENLEMELERİ

Hastane randevularında büyük bir sorun olmadığını söyleyen Memişoğlu, “Göz, plastik cerrahi ve onkoloji gibi birkaç branş dışında randevu sorunumuz yok” dedi. Ayrıca yeni eğitim-öğretim yılında okul kantinlerinde yapılacak düzenlemelere ilişkin bilgi veren Memişoğlu, “Kantinlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile protokolümüz var. Denetimleri artıracağız” dedi. Şekerli gıda tüketimi için de çalışma yürüttüklerini belirtti.

AİLE HEKİMLİĞİ VE İLAÇLARA YENİ YAKLAŞIM

Aile hekimliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Memişoğlu, “Doğru zamanda, doğru tedaviyi alabilmek üzere sağlık sistemini yeniden yapılandırıyoruz. Taramalar sayesinde sağlık sorunlarını erken fark ediyoruz,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, kas hastalıklarının tedavisine yönelik yapılan bilimsel çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Kanser ilaçlarında 5 ilacı ödemeye aldık. Türkiye bu anlamda eşsiz bir hizmet sunuyor” dedi. Organ bağışı konusundaki yeni düzenlemelerin ise kısa zaman içerisinde hayata geçirilmesi planlanıyor.