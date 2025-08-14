Sigara İçenlere Ceza Kesilecek! Bakan Memişoğlu

TÜTÜNLE MÜCADELE AÇIKLAMALARI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Basın Federasyonu’nda düzenlenen “Anadolu Sohbetleri” etkinliğinde tütünle mücadeleye dair önemli bilgiler sundu. Kapalı alanlarda sigara içenlere yönelik cezaların artırılacağını belirten Memişoğlu, “Hep kurumlara ceza kestiğimiz algılanmasın, sigara içenlere de ceza kesilebilecek” ifadelerini kullandı.

Tütünle mücadelede sürdürülen çalışmalarına ilişkin bilgi veren Memişoğlu, “ALO 171 bırakma hattına yönlendirmeye çalışıyoruz. İlaçları veriyoruz. Aynı zamanda şimdi, aynı kilo, boy gibi sahaya çıkıp insanlara, sigarayı niye bırakması gerektiğini, nasıl bırakması gerektiğini ve nasıl yardım edeceğimizi anlatacağız” dedi. Türkiye’de erkeklerin yüzde 45’inin sigara içtiğine dikkat çeken Memişoğlu, “Sigarasız şehir olacak, sigarasız Bakanlık olacak. Bence sigarasız medya kampanyasını siz başlatın” şeklinde konuştu. Tütün ürünlerinin yanı sıra elektronik sigara ve diğer alternatif ürünlerin de yasaklanacağına dair kesin taviz vermeyeceklerinin altını çizdi.

HAREKETLİ YAŞAM BAHİSİ

Sağlık Bakanı Memişoğlu, hareketli yaşamı destekleme amacıyla çeşitli bakanlıklarla ortak çalışmalar yürüteceklerini bildirdi. Sağlık, Milli Eğitim, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile bir araya gelerek okul bahçelerini de kapsayan düzenlemeler planladıklarını anlattı. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın spor faaliyetlerine destek verirken sağlık alanında da destek sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

HASTANE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

Depreme hazırlık ve hastanelerin durumu hakkında bilgi veren Memişoğlu, hastane binalarının yüzde 95’inin depreme dayanıklı hale getirildiğini vurguladı. Güçlendirilmesi gereken hastaneler için yıkım kararları aldıklarını ve boşaltıldıklarını belirterek, yeni hastane yapım süreçlerinin devam ettiğini aktardı. İstanbul dahil tüm hastaneleri depreme dayanıklı hale getirme çabası içinde olduklarını, afet planlarını 2019’daki deprem deneyiminden sonra güncellediklerini söyledi.

HASTANE RANDEVULARI VE KANTİNLER

Hastane randevularında büyük oranda bir sorun yaşanmadığını ifade eden Memişoğlu, “Şu an bir kişi istediği an randevusunu alabiliyor. Alamayan kişiler kendi aile hekimine giderse, o aile hekimi ona randevu alabilir” şeklinde bilgi verdi. Ayrıca, okul kantinleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yaptıklarını ve denetimleri artıracaklarını iletti.

İLAÇLARIN SÜRECİ VE AİLE HEKİMLİĞİ

Aile hekimliği sistemini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını, tarama programlarının öneminden bahseden Memişoğlu, bu kapsamda kanser taramalarının yapılmasını sağladıklarını belirtti. Öte yandan, kas hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili bilimsel çalışmalar yürütüldüğünü ve Türk sağlık sisteminin sunduğu hizmetlerin dünyada eşine az rastlanır olduğunu ifade etti.

Memişoğlu ayrıca, organ bağışı konusunda Türkiye’nin en yüksek oranlara sahip ülkelerden biri olduğunu ve yakın zamanda yeni düzenlemelerin geleceğini müjdeledi.