“Sigara İzmaritlerini Yere Atanlara Ceza”

BODRUM’DA ÇEVRE KİRLİLİĞİNE KARŞI DENETİM

Bodrum’da Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğini önlemek amacıyla geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Bu doğrultuda, Bodrum Yarımadası genelinde, araç sürücüleriyle birlikte yola sigara izmariti atan kişiler üzerinde yoğunlaştı. Ekipler, içtikleri sigara izmaritini araç camından dışarı atanları anbean takip etti.

CEZA UYGULAMALARI BAŞLATILDI

Zabıta ekipleri, tespit ettikleri 71 kişiye toplamda 145 bin 692 lira para cezası uyguladı. Çevre temizliğine verilen önemin altı çizilirken, bu tür denetimlerin devam edeceği belirtildi. Ekipler, çevre bilincini artırma ve temiz bir yaşam alanı oluşturma amacında kararlı adımlar atmayı sürdürüyor.