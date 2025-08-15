Sigarayla Savaş Türkiye’de İlk Adım

TÜRKİYE’NİN SİGARA BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELESİ

Türkiye, sigara bağımlılığıyla olan mücadelesini sürdürüyor. Bu doğrultuda Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sigara kullanımını en aza indirmek amacıyla bir proje başlattı. Bu çerçevede Türkiye’nin ilk sigarasız kenti olarak Artvin seçildi. Proje kapsamında kamu kurumlarında sigara kullanımının tamamen yasaklanacağı, sigara bırakmak isteyenler için ALO 171 hattının güçlendirileceği ve ücretsiz ilaç desteği sağlanacağı duyuruldu. Prof. Dr. Memişoğlu ayrıca, elektronik sigara ve puf benzeri ürünlere karşı da kararlı bir tutum sergileneceğini ifade etti.

TARİHİ BİR ADIM

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, bu projeyi “Toplum sağlığı açısından tarihi bir adım” olarak değerlendirdi. Prof. Dr. Aydın, sigaranın sadece sağlık alanında değil, ekonomik anlamda da büyük kayıplara yol açtığını belirtti. Aydın, “Her yıl sigaraya yaklaşık 20 milyar dolar harcanıyor. Tütün kullanımıyla ilişkili hastalıkların tedavi maliyeti sağlık harcamalarının yüzde 9’una tekabül ediyor” şeklinde konuştu. Sigara kullanım yaşının 13’e kadar düştüğünün altını çizen Aydın, bunun erken yaşta hastalık riskini dramatik biçimde artırdığını belirtti. Bu durum, sigarayla mücadelede toplumda farkındalığın artırılmasının gerekliliğini açık bir şekilde ortaya koyuyor.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI

Aydın, tütün bağımlılığının kalp-damar hastalıklarından kansere, solunum yolu rahatsızlıklarından kronik hastalıklara kadar pek çok ciddi sağlık sorununa yol açtığını vurguladı. Ayrıca, “DSÖ’nün 2024 raporuna göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 8 milyon insan tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayata veda ediyor. Türkiye’de de tütün kullanımı hala ciddi bir halk sağlığı sorunu. Bu artık bireysel bir tercih değil, tüm toplumu etkileyen bir krizdir” dedi. Mücadelenin yalnızca sağlık otoriteleriyle değil; eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları, medya ve ailelerin aktif katılımıyla başarılı olacağını belirtti.