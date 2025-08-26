Sığınaklar İçin Çalışmalar Başlatıldı

HÜKÜMETİN SAVAŞA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Türkiye, bölgedeki savaş ve artan gerilimler nedeniyle çeşitli senaryoları gündemine aldı. Hedef, olası savaş ve afet durumlarında sivillerin korunabileceği güvenli alanlar yaratmak. Ortadoğu’da yaşanan son çatışmalar sırasında Türkiye’nin sığınak altyapısı ele alındı. Edinilen bilgilere göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ülke genelinde kapsamlı bir çalışma yürütmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği kabine toplantılarında, Türkiye’deki mevcut sığınakların gereklilikleri karşılamadığına vurgu yapıldı.

DÜNYA ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmada dünya örneklerinden İsrail, Japonya ve İsviçre’ye dikkat çekildi. Kabine toplantısında, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 81 ilde sığınak yapılmasına karar verildi. Bu hedef, sığınak altyapısının güçlendirilmesini amaçlıyor.

İNŞA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

NTV’nin elde ettiği bilgilere göre, Ankara’nın yanı sıra bazı şehirlerde inşa çalışmalarına başlandı. Yeni sığınaklar, afet ve kriz durumlarında hızla erişilebilir dayanıklı yapılar olarak tasarlanıyor. Bu sayede, Türkiye’nin her bölgesindeki vatandaşların güvenliği artırılmış olacak.

MEVCUT SORUNLAR VE YENİ DÜZENLEMELER

Türkiye’de sığınak ihtiyacına yönelik düzenlemeler uzun bir geçmişe sahip. 1987 yılında yürürlüğe giren Sığınak Yönetmeliği, belirli büyüklükteki binalarda sığınak yapılmasını zorunlu kılıyor. Ancak uygulamada bu zorunluluk büyük ölçüde ihmal ediliyor. Birçok apartman projesinde, sığınak olarak ayrılan alanlar genellikle otopark veya depo olarak kullanılıyor.