Sığınaklar İçin Çalışmalar Başlatıldı

HÜKÜMETTEN YENİ SİGORTA: SIVIL SAVUNMA PLANLARI

Türkiye, bölgedeki savaş ve artan gerilimler nedeniyle çeşitli senaryoları gündeme getirdi. Amaç, olası bir savaş ya da afet durumunda sivillerin korunabileceği alanlar yaratmak. Ortadoğu’da yaşanan son savaş ve gerilimler sırasında Türkiye’nin sığınak altyapısı da gözden geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği kabine toplantılarında da bu konunun ele alındığı aktarıldı. Çalışmada, Türkiye’de yeterli sığınak altyapısının olmadığı ve mevcut sığınakların gereklilikleri karşılamadığı ifade edildi.

DÜNYA ÖRNEKLERİ İNCELENİYOR

Çalışma sırasında dünya örnekleri de incelendi. İsrail, Japonya ve İsviçre, sığınak konusunda örnek alınan ülkeler arasında yer aldı. Kabine toplantısında, Türkiye’deki sığınak açığını kapatmak için TOKİ’nin 81 ilde sığınak inşa etmesine karar verildi.

İNŞAAT ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ

NTV’nin elde ettiği bilgilere göre, Ankara öncelikli olmak üzere bazı şehirlerde inşaat çalışmalarına başlandı. Bu sığınaklar, afet ve kriz durumlarında hızlı erişim sağlanabilecek dayanıklı yapılar olarak inşa edilecek. Böylece Türkiye’nin her bölgesindeki vatandaşların güvenliği artırılacak.

GEÇMİŞTE BİR YAŞAM DAĞILIMI

Türkiye’de sığınak ihtiyacına yönelik düzenlemeler yeni bir konu değil. 1987 yılında yürürlüğe giren Sığınak Yönetmeliği, belirli büyüklükteki binalarda sığınak yapılmasını zorunlu hale getiriyor. Ancak bu uygulama, büyük ölçüde ihmal edilmiş durumda. Birçok apartman projesinde sığınak olarak ayrılan alanlar ya otopark ya da depo olarak kullanılmakta.