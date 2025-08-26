Sığınaklar İçin Projeler Başlatıldı

HÜKÜMETİN SAVAŞ VE AFET ÖNLENME ÇALIŞMALARI

Türkiye, bölgede yaşanan savaş ve gerilimlerden dolayı çeşitli senaryoları geliştirmeye başladı. Bu çalışmalar, olası savaş ve afet durumları için sivillerin korunabileceği alanlar yaratmayı amaçlıyor. Ortadoğu’daki son savaş ve gerilimler ışığında, Türkiye’nin sığınak altyapısı yeniden değerlendirildi. Edinilen bilgilere göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ülke genelinde kapsamlı bir çalışma yürütmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği kabine toplantılarında bu konu gündeme geldi. Türkiye’de sığınak altyapısının yetersiz olduğu ve mevcut sığınakların gereklilikleri karşılamadığı vurgulandı.

DÜNYA ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Bu çalışmada dünya örneklerince incelendi ve özellikle İsrail, Japonya ve İsviçre gibi ülkelerin uygulamalarına dikkat çekildi. Kabine toplantısında, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 81 ilde sığınak inşa edilmesine karar verildi.

İNŞA ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

NTV’nin edindiği bilgilere göre, Ankara öncelikli olmak üzere belirli şehirlerde inşaat çalışmalarına başlandı. Bu sığınaklar, afet ve kriz durumlarında hızla ulaşılabilir ve dayanıklı yapılar olarak tasarlanıyor. Böylece Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşların güvenliği artırılmış olacak.

SİGORTA ALTINDAKİ SORUNLAR

Türkiye’de sığınak ihtiyacına yönelik düzenlemeler yeni değil. 1987 yılında yürürlüğe giren Sığınak Yönetmeliği, belli büyüklükteki binalarda sığınak yapılmasını zorunlu kılıyor. Ancak bu zorunluluk uygulamada büyük oranda ihmal edildi. Birçok apartman projesinde sığınak olarak ayrılan alanlar genellikle otopark veya depo olarak kullanılıyor.