Sigorta Primlerinde Yeni Uygulama Başlıyor

YENİ DÜZENLEME İLE POLİÇE UYGULAMALARI DEĞİŞİYOR

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir değişiklik gerçekleştirdi. Bu değişiklik, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Uygulanmasına İlişkin Genelge çerçevesinde yürürlüğe girdi. SEDDK’nın resmi web sitesi üzerinden duyurulan yenilik, gerçek kişi işletenler için düzenlenecek poliçelerin primlerinin belirlenmesinde yeni bir uygulamanın getirilmesini kapsıyor. Buna göre, aynı kullanım türünde 5 (dahil) araca kadar işletenler özel olarak değerlendirilirken, 5 araçtan sonra tüzel kişiler olarak kabul edilecek.

KISMI POLİÇELERDE YENİ HÜKÜMLER

Yeni düzenlemenin bir diğer boyutu da, İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti ile uğraşan işletmeler için kısa süreli zorunlu mali sorumluluk sigortası sözleşmelerinin içerdiği durumdur. Bu genelge ile düzenlenen kısa süreli poliçelerde belirtilen kurallar uygulanmayacak. Trafik sigortası poliçesi oluşturulurken referans alınabilecek poliçeler için de yeni kriterler belirlendi. Yürürlükte olan poliçenin vadesinin sona ereceği tarihten itibaren 14 gün önce düzenlenecek yenileme teklifleri hariç, poliçe aynı araç için referans gösterilemeyecektir. Ayrıca mevcut poliçe süresi içinde yeni edinilen araçlar için yeni poliçe düzenlenmesi durumunda, mevcut aracın poliçesi genelge hükümlerine göre iptal edilmedikçe referans gösterilmeyecek.

HASAR BİLDİRİMLERİNE GÖRE YENİ POLİÇE BASAMAKLARI

Mevcut ve yeni araç poliçelerine ilişkin tüm hasarlar basamak hesaplamasında dikkate alınacak. Yeni poliçenin sona erme tarihi itibarıyla 10 yıldan eski poliçeler referans olarak kullanılamaz ve her poliçe yalnızca bir kez referans gösterilebilir. Eğer birden fazla referans poliçesi bulunursa, sigortalının lehine en avantajlı olanı dikkate alınacak. Ayrıca, 4’üncü maddenin 1’inci fıkrasına eklenen bent ile birlikte, trafik sigortası poliçesi düzenlendikten sonra referans poliçeye dair hasar bildirimi yapılması halinde, bir sonraki yenileme döneminde düzenlenecek poliçenin basamağı bu hasar bildirimi doğrultusunda belirlenecek.