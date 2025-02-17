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Sigortası 2008 Sonrası Olanlar İçin Uyarı!

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EMEKLİ ÇALIŞANLARIN DURUMU

Türkiye’de pek çok birey emekli olduktan sonra çalışmaya devam ediyor. Emekli çalışanlar için işverenler, sosyal güvenlik destek primi ödüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerine göre, iş hayatında yaklaşık 2 milyon emekli birey bulunuyor.

KANUN DEĞİŞİKLİĞİ

Emekli olduktan sonra çalışma kuralı 1 Ekim 2008 tarihinde değişim gösterdi. Bu tarihten itibaren, sigorta girişi olanlar için emeklilik sonrası çalışma hakkı tanınmıyor. TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, “Emekli olduğu zaman EYT’lilerde olduğu gibi bir yandan hem ücret hem emekli aylığı alma imkanı olmayacak. Aslında bu husus 1 Ekim 2008’den beri var olan bir şey. 5510 sayılı yasada hüküm var yeni bir şey değil bu.” şeklinde konuştu.

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