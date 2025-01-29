Siirt Belediyesi Başkanlığına Kayyum Atandı

HAPİS CEZASI SONRASI KAYYUM ATAMASI

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş, yürütülen terör örgütü üyeliği davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararından sonra, İçişleri Bakanlığı harekete geçti ve Siirt Belediyesi yönetimine kayyum atanmasına karar verdi. Resmi açıklamada, belediye başkanının görevden alınmasını gerektiren hukuki süreçlerin tamamlandığı belirtildi. Bu karar doğrultusunda, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

KEMAL KIZILKAYA’NIN PROFİLİ

10 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siirt Valiliği görevine getirilen Kemal Kızılkaya, uzun yıllara dayanan bürokrasi deneyimi, akademik kariyeri ve idari başarıları ile dikkat çekiyor. Hukuk eğitimi almasının ardından kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olan Kızılkaya, kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde önemli çalışmalara imza atmış. Kemal Kızılkaya’nın kariyer yolculuğu, belli bir çerçevede etkileyici bir gelişim sergiliyor.

EĞİTİM VE AKADEMİK KARİYER

1975 yılında Eskişehir’de doğan Kemal Kızılkaya, 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Hukuk alanındaki eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Barosu’nda avukatlık stajını bitirmiş ve noterlik belgesi sahibi olmuştur. Ayrıca, hukuk uyuşmazlıkları konusunda uzman arabulucu unvanına da sahip. Uluslararası eğitimini İngiltere’de Exeter Üniversitesi’nde yabancı dil eğitimi alarak pekiştiren Kızılkaya, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yaptıktan sonra, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi alanında doktora eğitimini tamamladı. Akademik alanda aktif olarak ders veren Kızılkaya’nın, yönetim bilimleri konusunda yayımlanmış makale ve kitapları da bulunuyor.

KARİYER YOLCULUĞU

Kemal Kızılkaya, 1999 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde Nevşehir Valiliği’nde kaymakam adayı olarak göreve başladı. Türkiye’nin farklı illerinde kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde bulunmuş. İşte görev aldığı yerler:

– 2002-2002 – Kırıkkale Balışeyh Kaymakamı

– 2002-2004 – Kars Akyaka Kaymakamı

– 2004-2007 – Mardin Vali Yardımcısı

– 2007-2010 – Kastamonu Araç Kaymakamı

– 2010-2013 – Konya Cihanbeyli Kaymakamı

– 2013-2016 – Çanakkale Bayramiç Kaymakamı

– 2016-2021 – İzmir Kemalpaşa Kaymakamı

– 2021-2021 – İstanbul Sultanbeyli Kaymakamı

– 2021-2023 – Bilecik Valisi

Kızılkaya, 10 Ağustos 2023’te Siirt Valisi olarak atandı. Daha önceki görevlerinde elde ettiği başarılar ile tanınan Kızılkaya, Siirt’te de kamu hizmetlerini geliştirmek için projeler üzerinde çalışmalar yapıyor.

ÖDÜLLERİ VE BAŞARILARI

Kemal Kızılkaya, görev yaptığı yerlerdeki başarılı projeleri ve çalışmaları dolayısıyla çeşitli ödüller almıştır. Bakanlık, Valilik, Belediye Meclisleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Örgütleri tarafından birçok kez ödüllendirilmiştir. Üstün Başarı, Başarı, Takdir, Teşekkür ve Fahri Hemşerilik belgeleri almış, kamu yönetiminde etkinliği artırmayı amaçlayan projeleri ile dikkat çekmiştir.

KİŞİSEL HAYATI

Evli ve iki çocuk babası olan Kemal Kızılkaya, görev yaptığı şehirlerde halkla yakın ilişkiler kurarak, yönetim anlayışında katılımcılığı ön plana çıkarmasıyla biliniyor.