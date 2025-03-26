Siirt’te Genç Kız Evinde Ölü Bulundu

OLAYA İLİŞKİN ÖLÜM HABERİ

Siirt’in Kurtalan ilçesi Yenimahalle’de 16 yaşındaki S.İ., evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. Olayın ardından sağlık ekipleri hemen belirtilen adrese sevk ediliyor. Yapılan kontroller sonucunda S.İ.’nin yaşamını yitirdiği tespit ediliyor ve cenazesi otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüyor.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA

Yaşanan bu trajik olayın akabinde Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı, bir soruşturma süreci başlatıyor. Olayla bağlantılı olduğu düşünülen 9 kişi gözaltına alınıyor. Soruşturma çok yönlü bir şekilde sürdürülüyor.