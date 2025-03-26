Gündem

Siirt’te Genç Kız Evinde Ölü Bulundu

siirt-te-genc-kiz-evinde-olu-bulundu

OLAYA İLİŞKİN ÖLÜM HABERİ

Siirt’in Kurtalan ilçesi Yenimahalle’de 16 yaşındaki S.İ., evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. Olayın ardından sağlık ekipleri hemen belirtilen adrese sevk ediliyor. Yapılan kontroller sonucunda S.İ.’nin yaşamını yitirdiği tespit ediliyor ve cenazesi otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüyor.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA

Yaşanan bu trajik olayın akabinde Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı, bir soruşturma süreci başlatıyor. Olayla bağlantılı olduğu düşünülen 9 kişi gözaltına alınıyor. Soruşturma çok yönlü bir şekilde sürdürülüyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Galatasaray Derbi Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı Süper Lig maçı için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde antrenman yaparak hazırlıklarına devam etti.
Gündem

Trabzonspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Süper Lig'deki 29. hafta karşılaşması için Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.