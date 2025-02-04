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Sıla Bebeğin Davasında İkinci Duruşma Yarın

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OLAYIN BAŞLANGICI

Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri (30), kızı Sıla Yeniçeri’yi 2 Ağustos’ta Malkara Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yeniçeri, vücudunda morluklar bulunan çocuğunun komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını ifade etti. Muayene edilen Sıla Yeniçeri, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edilerek evine gönderildi. Ancak 8 Eylül akşamı aile, baygın halde buldukları Sıla Yeniçeri’yi tekrar Malkara Devlet Hastanesi’ne götürdü.

DURUMUN CİDDİYETİ

Doktorlar, muayene sırasında Sıla’nın vücudundaki darp izleri ve morlukların varlığını görünce durumu polise bildirdi. Hastanede durumu ağır olarak değerlendiren doktorlar, Sıla Yeniçeri’yi Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Burada yapılan muayenede Sıla’nın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Ayrıca, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına dair bulgular saptandı ve Sıla, ameliyata alındı. Hastane, Sıla Yeniçeri’den alınan DNA örneklerini incelemek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

SORUŞTURMA VE SONUÇLARI

Soruşturmada gizlilik kararı alındı ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri’nin de içinde yer aldığı 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında, Bakiye Yeniçeri’nin dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (58), komşusu ve çocuklardan K.A.’nın babası Kani A. (33), bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.K. (15) ve K.A. (14) tutuklandı.

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül’de yaptığı açıklamada Sıla Yeniçeri’nin cinsel istismara uğradığını, adli tıp raporlarıyla kesinleştiklerini duyurdu. 7 Ekim’de Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nin çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Sıla Yeniçeri, 1 aylık yaşam savaşını kaybetti. Tutuklu sanıklardan Kani A., ilerleyen dönemlerde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

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