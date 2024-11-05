“Sıla Türkoğlu’nun Romantik Paris Karesi”

ÜNLÜ OYUNCU SILA TÜRKOĞLU İLE ATA AYYILDIZ’IN PARİS TATİLİ

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile Paris’e seyahat etti. Romantik çift, tatile dair anılarını takipçileriyle paylaşmayı unutmadı. Son dönemlerin göz önünde olan yıldızlarından biri olan Sıla Türkoğlu, hem kariyerindeki başarılara hem de özel hayatı ile dikkat çekmeye devam ediyor.

ROMANTİK PAYLAŞIMLAR VE HAYRAN YORUMLARI

Başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile Fransa’nın başkenti Paris’te tatil yapıyor. Çift, romantik tatillerinden sık sık fotoğraflar paylaşıyor. Türkoğlu’nun Paris paylaşımlarını gören hayranları, “Aşk sana yaradı”, “Çok yakışıyorsunuz”, “Paris’te romantik anlar” gibi yorumlar yapıyor.

MÜZE ZİYARETİ

Başarılı oyuncu, önceki gün sevgilisiyle birlikte dünyaca ünlü Louvre müzesine de ziyaret gerçekleştirdi.