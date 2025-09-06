Silah Harçları Yeni Zam Uygulandı

Bireysel silahlanmanın artışı yeni bir düzenlemeyi gündeme getirdi. Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları için alınacak maktu harç tutarları artırıldı. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Harç bedellerine yaklaşık yüzde 100 oranında zam yapıldı.

taşıma ruhsatı için yeni ücret

Resmi otoriteler tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma izin belgeleri için belirlenen maktu harç tutarı 31 bin 600 lira oldu. Bu durum, önceki dönem ile kıyaslandığında harcın neredeyse iki katına çıktığına işaret ediyor ve bireysel silah ruhsat maliyetini önemli ölçüde artırıyor.

bulundurma ruhsatı harcı artışı

Silah bulundurma ruhsat harcı ise 50 bin 565 liraya yükseldi. Ayrıca, özel kanun çerçevesinde verilecek yivsiz tüfek ruhsatları için harç bedeli 1.225 lira olarak belirlendi.

uygulama tarihi

Bu karar, 7 Eylül 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.