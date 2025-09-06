Silah Harçlarına Zam Yapıldı

ARTAN SİLAHLANMA VE ÖLÜMLER ÜZERİNE DÜZENLEME

Bireysel silahlanmanın artışı ve bunun beraberinde getirdiği ölümler, yeni bir düzenleme gereksinimini doğurdu. Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları için alınacak maktu harç tutarları yükseltildi. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Harç bedellerinde yaklaşık yüzde 100 oranında bir artış gerçekleşti.

TAAŞIMA RUHSATI HARCI YÜKSELDİ

Resmi otoriteler tarafından bireylere verilecek olan silah taşıma izinleri için belirlenen maktu harç bedeli 31 bin 600 lira olarak belirlendi. Böylece, önceki döneme kıyasla neredeyse iki katına çıkan bu harç, bireysel silah ruhsatı maliyetini önemli ölçüde yükseltti.

BULUNDURMA RUHSATI İÇİN YENİ TUTAR

Silah bulundurma ruhsatı için harç bedeli ise 50 bin 565 lira olarak belirlendi. Ayrıca, yivsiz tüfek ruhsatnameleri için özel kanuna göre belirlenen harç bedeli 1,225 lira oldu.

UYGULAMA TARİHİ BELİRLENDİ

Bu karar, 7 Eylül 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.