Silah Kullanarak Vurdu, Video Çekildi

ANKARA’DAKİ MOBİLYA MAĞAZASINDA ÇİFLİK OLAYI

Ankara’nın Çankaya ilçesinde dün gerçekleşen olay, görenleri şoke ediyor. Bir mobilya mağazasında alacak verecek meselesi yüzünden başladı tartışma, silahlı saldırıya dönüştü. Mağaza sahibi C.Ö., tabancayla yaralanarak ayağından vuruldu. Daha da çarpıcı olan ise saldırı anının cep telefonuyla kaydedilmesi oldu.

TARTIŞMA KANLI SONUÇLANDI

Olay, Çankaya’daki bir mobilya mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, A.I. ve F.Y., alacak verecek meselesi yüzünden C.Ö.’nün iş yerine geldi. Başlayan sözlü tartışma kısa süre içinde büyüyerek saldırıya dönüştü. Öfkelenen A.I., yanında bulundurduğu tabancayla C.Ö.’yü ayağından vurdu. C.Ö., kanlar içerisinde yere yığılırken, A.I.’nın arkadaşı F.Y. bu vahşet anlarını cep telefonuyla kaydetti.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından kaçan şüpheliler, yaralı C.Ö.’nün şikayeti üzerine polis tarafından aranmaya başladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, teknik takip ve saha çalışmalarıyla şüphelilerin izini sürdü. Yapılan titiz inceleme sonucunda A.I. ve F.Y.’nin Elmadağ ilçesinde saklandığı tespit edildi.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Polis, düzenlediği operasyonla A.I. ve F.Y.’yi olayda kullanıldığı düşünülen tabancayla birlikte ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, her iki şüpheliyi tutuklama kararıyla cezaevine gönderdi.