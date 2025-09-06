Silah Ruhsat Harcı Artırıldı, Resmi

Bireysel silahlanmanın artmasının yol açtığı ölümler, yeni bir düzenlemeyi gündeme getirdi. Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları için alınacak olan maktu harç tutarları artırıldı. Bu karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Harç bedellerine yaklaşık yüzde 100 oranında zam yapıldı.

taşıma ruhsatı tutarı yükseldi

Resmi otoriteler tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları için maktu harç tutarı 31 bin 600 lira olarak belirlendi. Böylece, önceki döneme kıyasla neredeyse iki katına çıkmış olan bu harç, bireysel silah ruhsatlerinin maliyetini önemli ölçüde artırdı.

bulundurma ruhsatı harcı arttı

Silah bulundurma ruhsat harcı ise 50 bin 565 liraya yükseldi. Ayrıca, özel kanun çerçevesinde verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri için harç bedeli 1225 lira oldu.

uygulama tarihi belirlenmiş

Bu düzenleme 7 Eylül 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.