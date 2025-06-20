Silahla Vurdu, Arkadaşım Videoya Çekti

ŞOKE EDEN SALDIRI OLAYI

Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana gelen olay, tanıklarını şokta bıraktı. Bir mobilya mağazasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silahlı bir saldırıya dönüştü. İş yeri sahibi C.Ö., tabanca ile ayağından vurulup yaralandı. Saldırı anının cep telefonuyla kaydedilmesi ise durumu daha da çarpıcı hale getirdi.

TARTIŞMA KANLI SONUCA ULAŞTI

Çankaya’daki mobilya mağazasında yaşanan olayda, iddialara göre A.I. ve F.Y., alacak verecek meselesi yüzünden mağaza sahibi C.Ö.’nün iş yerine geldi. Başlangıçta sözlü tartışma olarak başlayan gerginlik, kısa sürede büyüyüp öfkeye dönüştü. A.I., yanında taşıdığı tabancasıyla C.Ö.’yü ayağından vurdu. C.Ö., kanlar içinde yere yığılırken, bu dehşet verici anları A.I.’nin arkadaşı F.Y. cep telefonuyla kaydetti.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından şüpheliler kaçtı, mağaza sahibi C.Ö.’nün şikayeti üzerine polis harekete geçti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, teknik takip ve saha çalışmalarıyla kaçan şüphelilerin izini sürdü. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda A.I. ve F.Y.’nin Elmadağ ilçesinde saklandığı belirlendi.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Polis, gerçekleştirdiği operasyonla A.I. ve F.Y.’yi olayda kullanıldığı düşünülen tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, iki şüpheliye de tutuklama kararı vererek cezaevine gönderdi.