Silahlar ve El Bombası Bulundu

OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

İstanbul, Ankara, Adana ve Van’da dört ayrı organize suç örgütüne karşı büyük bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul’da yurt dışında firari olan B.G., Ankara’da A.A., Adana’da A.S. ve Van’da O.Y. önderliğindeki organize suç örgütlerine üye 79 şüpheli gözaltına alındı.

SİLAH VE MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilere yönelik çeşitli suçlamalar yöneltildi. Bu suçlamalar arasında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, yasa dışı kumar oynatmak, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, suç üstlenme, uyuşturucu madde ticareti ve silah ile mühimmat kaçakçılığı” yer alıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 2 el bombası, otomatik tabanca ve uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu.