Şile’de Denize Girmek Yasaklandı

DENİZDE DENETİMLER DEVAM EDİYOR

İstanbul’da denizlerdeki denetimler sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre Şile Kaymakamlığı, 12 Ağustos Salı günü saat 16.00’dan itibaren ve 13 Ağustos Çarşamba günü boyunca ilçede denize girmeyi yasakladı.

ŞİLE VE BEYKOZ’DA DENİZE GİRİŞ YASAK

Şile’nin yanı sıra Beykoz’da da 13 Ağustos Çarşamba gününe kadar denize girişler yasaklandı. Sarıyer’de ise sadece Kısırkaya Plajı’nda uygulanan yasak, 15 Ağustos Cuma gününe kadar geçerli olacak.

SAHİLLER BOŞ KALDI

Arnavutköy, Çatalca ve Eyüpsultan ilçelerinde ise 17 Ağustos Pazar gününe kadar denize girmeye izin verilmeyecek. Yetkililer, vatandaşların can güvenliği açısından yasağa uymaları gerektiğini vurguluyor.