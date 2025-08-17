Gündem

Silivri Plajı’nda Kalabalık Oldu

HAFTASONU GÜNEŞLİ HAVA PLaja İLGİYİ ARTIRDI

İstanbul’un Silivri ilçesinde hafta sonu havanın güneşli olmasının etkisiyle, birçok vatandaş Silivri Kumluk Plajı’na akın etti. Silivri Kaymakamlığı, yoğun rüzgâr ve yüksek dalgalar nedeniyle 15-17 Ağustos tarihleri arasında denize girmeyi yasaklamasına rağmen, birçok kişi bu yasakları umursamayarak denize girdi.

DENİZDE GÜVENLİK İÇİN UYARILAR DEVAM ETTİ

Silivri Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe Jandarma ve Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denize girenleri sık sık uyararak olası tehlikelere karşı dikkatli olmalarını sağladı. Turgut Gürbüz (Küçükçekmece) yaptığı açıklamada, “Bence gayet iyi burası, akıntı fazla yok. Belli noktalarda güvenlik ipini geçmediğimiz sürece bir sorun yok” dedi. Mehmet Karataş (Eyüp Sultan) ise, “Sabah erken kalktık denize girelim dedik. Cankurtaran ve zabıta ekipleri denize girmememiz konusunda uyardılar. Yasak olduğu için anons bekliyorum, anons yaptıkça denize gireceğim. Eyüp Sultan’dan buraya 1,5 saatte geldim, herşeyimi kurdum, denize gireceğim” şeklinde konuştu.

UYARIYI GÖRMEZDEN GELDİLER

Plajda yer alan “Bu alanda denize girmek tehlikeli ve yasaktır” uyarı tabelası ise ziyaretçilerin dikkatini çekmekteydi, ancak birçok kişi bu uyarıya rağmen denize girmeye devam etti.

