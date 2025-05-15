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Silvan’da Dolu, Bağlar Zarar Gördü

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DOLU YAĞIŞI KIRSAL ALANDA ZARAR VERDİ

Silvan ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen sağanak yağışın ardından, kırsal Boyunlu Mahallesi’nde dolu yağışı gerçekleşti. Bu dolu, yaklaşık 20 dakika süren etkili bir durum yaratarak bazı bağ, bahçe ve ağaçlarda hasara yol açtı.

ÇİFTÇİLERİN EMEKLERİ HEBA OLDU

Çiftçi Muhittin Simpil, “Bugün saat 14.30’da bir anda hava karardı, ardından gökyüzü ceviz büyüklüğündeki dolularla adeta yere indi. Yaklaşık 20 dakika süren bu yağış, bütün emeğimizi aldı götürdü. Bağlarımız, sebze bahçelerimiz mahvoldu.” şeklinde açıklama yaptı. Dolu yağışı, yerel çiftçilerin karşılaştığı zorlu şartları bir kez daha gözler önüne serdi.

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