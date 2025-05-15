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Simge Sağın’ın Ablası Vefat Etti

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ŞARKICI SIMGE SAĞIN’IN ABLASI HAYATINI KAYBETTİ

Aşkın Olayım, Yankı, Üzülmedin mi? ve Önümüz Yaz gibi şarkıları ile tanınan Simge Sağın, ablasının acısıyla büyük bir üzüntü yaşıyor. Uzun bir dönem sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nilay Sağın, sadece 45 yaşında hayatını kaybediyor.

NİLAY SAĞIN’IN CENAZESİ YARIN DEFNEDİLECEK

Nilay Sağın’ın cenazesi, yarın öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazından sonra Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii’nden (Modern Camii) kaldırılacak ve Feriköy Mezarlığı’na defnedilecek.

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