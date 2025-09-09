Simit Fiyatı, Zam 2026’da Gelecek

SIMİT FİYATLARININ ARTIŞI ERTELENDİ

Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa’da simit fiyatlarının artışı 2026 yılı ocak ayına kadar ertelendi.

ARTAN MALİYETLER VE YENİ KARAR

Söz konusu illerdeki pideciler, simitçiler ve çörekçilerin bağlı olduğu esnaf odalarının başkanları, simit fiyatlarına dair ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, artan maliyetler nedeniyle simit fiyatlarının geçen hafta 15 liradan 20 liraya çıkarılması yönünde karar alındığı hatırlatıldı. “Ancak Ticaret Bakanlığımız ile yapılan istişareler neticesinde, vatandaşlarımızın alım gücünü gözetmek amacıyla bu fiyat artışının ocak ayına kadar ertelenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.” denildi.

ESNAFIN DURUMU VE VATANDAŞIN GÖRÜŞLERİ

Açıklamada, bu süreçte odalara binlerce dilekçe ulaştığı ve vatandaşların simit fiyatlarının günlük yaşamlarını olumsuz etkilediği ifade edildi. Ayrıca, “Esnafımız da artan un, susam, enerji ve işletme giderleri nedeniyle son derece zor bir dönemden geçmektedir. Tüm bu zorluklara rağmen esnafımız vatandaş için elini taşın altına koymaya hazır olduğunu beyan ederek, milletimizin yanında yer alma iradesini bir kez daha göstermiştir.” ifadesine de yer verildi. Oda başkanları, hem vatandaşların sofrasını koruyacak hem de esnafın emeğini gözetecek çözümleri birlikte üretmeye devam edeceklerini belirtti.