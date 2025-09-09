Simit Zamları Ocak’ta Yapılacak

SIMİT ZAMLARI ERTELENDİ

Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa’da simit fiyatlarına yapılan zam 2026 yılı ocak ayına ertelendi.

FİYAT ARTIŞI ERTELEMEK ÜZERİNE ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

Söz konusu şehirlerdeki pideciler, simitçiler ve çörekçilerin bağlı olduğu esnaf odalarının başkanları, simit fiyatlarıyla ilgili ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, artan maliyetler yüzünden simit fiyatlarının geçen hafta 15 liradan 20 liraya çıkması yönünde bir karar alındığı hatırlatıldı. Ancak, “Ticaret Bakanlığımız ile yapılan istişareler neticesinde, vatandaşlarımızın alım gücünü gözetmek amacıyla bu fiyat artışının ocak ayına kadar ertelenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.

ESNAFIN ZOR DURUMDA OLDUĞU VURGULANDI

Açıklamada, bu süreçte odalara binlerce dilekçe ulaştığı ve vatandaşların simit fiyatlarının günlük yaşamlarını ciddi biçimde etkilediğini belirttiği aktarıldı. Bununla birlikte, esnafın artan un, susam, enerji ve işletme giderleri nedeniyle zor bir dönemden geçtiği belirtildi. “Tüm bu zorluklara rağmen esnafımız vatandaş için elini taşın altına koymaya hazır olduğunu beyan ederek, milletimizin yanında yer alma iradesini bir kez daha göstermiştir” ifadesine yer verildi. Ayrıca, 4 büyük şehirdeki oda başkanları, hem vatandaşın sofrasını korumak hem de esnafın emeğini gözetmek amacıyla çözümler üretmeye devam edeceklerini belirtti.