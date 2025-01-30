More
Spor

Simons’un Leipzig’deki Performansı

simons-un-leipzig-deki-performansi

SIMONS’UN SÖZLEŞMESİ

Leipzig Kulübü, 21 yaşındaki hücum oyuncusu Simons ile 30 Haziran 2027’ye kadar yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Almanya medyasında çıkan haberlere göre, transferin bonservis bedeli 50 milyon Euro olarak duyuruldu. Ancak bu bedelin ek bonuslarla 81 milyon Euro’ya kadar ulaşabileceği ifade ediliyor.

HIZLANDIRACAK PERFORMANS

Simons’un Leipzig’deki performansı dikkat çekiyor. Genç futbolcu, takıma katıldığı dönemdeki gösterdiği başarı ile hem kulüp hem de taraftarlar arasında olumlu bir izlenim bıraktı. Bu transfer, Leipzig’in ligdeki iddiasını artıracak önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Spor

Fenerbahçe’den Skriniar Transferi Açıklaması

Fenerbahçe, Paris Saint-Germain ile anlaşarak defans oyuncusu Milan Skriniar’ı kiralama işlemini gerçekleştirdiğini duyurdu.
Flaş

Twente – Beşiktaş Maçı Canlı Yayında

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turuna geçiş yapmak amacıyla Twente'ye karşı deplasmanda kesin zafer elde etmeyi planlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.