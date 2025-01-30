SIMONS’UN SÖZLEŞMESİ

Leipzig Kulübü, 21 yaşındaki hücum oyuncusu Simons ile 30 Haziran 2027’ye kadar yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Almanya medyasında çıkan haberlere göre, transferin bonservis bedeli 50 milyon Euro olarak duyuruldu. Ancak bu bedelin ek bonuslarla 81 milyon Euro’ya kadar ulaşabileceği ifade ediliyor.

HIZLANDIRACAK PERFORMANS

Simons’un Leipzig’deki performansı dikkat çekiyor. Genç futbolcu, takıma katıldığı dönemdeki gösterdiği başarı ile hem kulüp hem de taraftarlar arasında olumlu bir izlenim bıraktı. Bu transfer, Leipzig’in ligdeki iddiasını artıracak önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.