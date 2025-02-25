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Simpsonlar’ın Kehaneti: Enerji Krizi Tarihi

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ENERJİ KRİZİ KEHANETİ GÜNDEME GELDİ

Dünyanın en popüler animasyon dizilerinden biri olan Simpsonlar, izleyicileri tarafından bir “kehanet aracı” olarak tanınıyor. 28 Şubat ile ilgili yapılan kehanet, yeniden dikkat çekti. 1998 yılında yayınlanan “Springfield’ın Son Günü” adlı bölümde, kasabanın elektrik sıkıntısı çektiği bir senaryo işleniyor. Bu bölümde arabaların ve cep telefonlarının çalışmadığı sahneler yer alıyor.

GELECEKTE ENERJİ SORUNU OLACAK MI?

2023’te yayınlanan başka bir bölüm ise 28 Şubat 2025’ten itibaren enerji kalmayacağına dair bir kehanet içeriyor. İzleyiciler, bu iki sahne arasında bağlantı kurarak, belirtilen tarihte büyük bir enerji krizi yaşanabileceğini yorumluyor.

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