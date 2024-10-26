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Ekonomi

“Şimşek, ABD’de Yatırım Görüşmeleri Yaptı”

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HÜKÜMET TEMASLARI İÇİN ABD’DE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) yıllık toplantıları için ABD’ye gitti. Bu ziyaret kapsamında Şimşek, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. ABD Hazine Bakanlığı, Yellen’ın IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları sırasında Bakan Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile bir araya geldiğini açıkladı.

YAPTIRIMLARA UYUMUN ÖNEMİ

Yapılan açıklamada, “Yellen ve Şimşek ayrıca yaptırımlara uyumun önemini ve Türk finans sisteminin yaptırımlardan kaçanlar ile terörist gruplar tarafından kötüye kullanılmasının önlenmesini görüştü” ifadeleri yer aldı. Bakan Şimşek, temasları sırasında verdiği bilgide, “Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantıları için bulunduğumuz ABD’de çok sayıda yatırımcı toplantısı ve ikili görüşme yaptık. Temaslarımızda programımızın sonuçlarını, program kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek ülkemizin potansiyeline nasıl ulaşacağımızı anlattık. Ülkemize olan çok yoğun ilgi programımızın doğru ilerlediğini açıkça gösteriyor” dedi.

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