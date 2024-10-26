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Ekonomi

Şimşek, ABD’de Yatırımcılarla Görüştü

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YATIRIMCILARLA TEMASLAR

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) yıllık toplantılarında çok sayıda yatırımcıyla bir araya geldiğini ve ikili görüşmeler yaptığını duyurdu. Bakan Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantıları için bulunduğumuz ABD’de çok sayıda yatırımcı toplantısı ve ikili görüşme yaptık” şeklinde bilgiler verdi.

PROGRAM KAZANIMLARI VE ÜLKE POTANSİYELİ

Şimşek, temaslarında programlarının sonuçlarını ve kazanımlarını kalıcı hale getirerek Türkiye’nin potansiyeline nasıl ulaşacaklarını anlattıklarını belirtti. “Ülkemize olan çok yoğun ilgi programımızın doğru ilerlediğini açıkça gösteriyor” ifadesini kullandı.

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